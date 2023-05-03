Россия пригрозила ответом в случае появления баз США в Финляндии

Захарова: Россия применит военные меры для купирования угроз со стороны США в Финляндии

Россия считает, что со стороны Финляндии позволять США использовать свою территорию для расширения военных баз — значит утратить суверенитет. При этом Москва следит за сообщениями о таких планах и готова «принять военно-технические и другие ответные меры» в случае эскалации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

О том, что Хельсинки и Вашингтон обсуждают соглашение об оборонном сотрудничестве двух стран, писала газета Helsingin Sanomat. Если его реализуют, это позволит вооруженным силам США использовать финскую землю и базы для хранения военной техники и проведения учений. Конкретных деталей о соглашении пока нет, но речи о ядерном оружии в документе не идет.

В начале апреля Финляндия стала 31-м членом оборонного блока. Заявку подали после начала военной операции России на Украине.