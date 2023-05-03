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16:00, 3 мая 2023Россия

В граничащем с Украиной российском регионе отменили парад в День Победы

Брянский губернатор Богомаз сообщил об отмене парада в День Победы

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В граничащем с Украиной российском регионе — Брянской области — отменили парад в День Победы. Об этом заявил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В этом году мы не можем провести праздник так, как хотелось бы, — с торжественным шествием парадных расчетов, парадом поколений, с портретами наших героев в колонне "Бессмертного полка"», — написал глава области.

При этом, отметил Богомаз, ветераны не останутся без внимания. Их планируют поздравить в жилых дворах в рамках всероссийских акций «Фронтовая бригада» и #ПоемДвором. Кроме того, пройдет церемония возложения венков и цветов к памятникам воинской славы и воинским захоронениям.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об отмене парада Победы на 9 Мая в Курске, объяснив такие меры соображениями безопасности. Аналогичное решение приняли в Белгородской области. Там глава региона Вячеслав Гладков отметил, что не нужно «провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода».

Также парад в День Победы, салют и вечерний концерт отменили в Орловской области. Помимо этого, в Северном флоте сообщили об отмене в Мурманске авиапарада в честь Дня Победы.

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Никита Абрамов
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