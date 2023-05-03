Место убийства блогером 13-летней девочки под Петербургом попало на видео

СКР показал видео с места убийства 16-летним блогером 13-летней девочки под Петербургом

Появились подробности убийства школьницы блогером-подростком во время стрима

Начало событий в новости Появились подробности убийства школьницы блогером-подростком во время стрима

Следователи и криминалисты работают на месте убийства 16-летним блогером 13-летней девочки под Петербургом. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в Следственном комитете России (СКР).

На кадрах видны сотрудники ведомства, которые проводят осмотр места преступления в лесу.

Там, по данным следствия, 16-летний подозреваемый расправился со школьницей во время стрима. Расправу снимала на видео его 15-летняя подруга. Девочку они заманили в лес под предлогом интервью в необычном месте и там нанесли множественные удары молотком. После убийства тело подростки спрятали.

Юноша признался в преступлении и заявил, что совершил его для самоутверждения.