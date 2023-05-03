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20:55, 3 мая 2023Мир

В ЕС усомнились в достоверности атаки беспилотников ВСУ на Кремль

Представитель ЕС Стано: Брюссель проверяет данные об ударах беспилотников ВСУ по Кремлю
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Брюсселе ищут и проверяют данные касательно ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Кремлю, о которых ранее было заявлено Москвой. Использование этого инцидента для эскалации конфликта недопустимо. Так ситуацию прокомментировал официальный представитель ЕС Петер Стано в беседе с «Лентой.ру».

«Мы осведомлены о заявлениях российских властей о предполагаемых ударах беспилотников по Кремлю. Учитывая почти нулевую достоверность всей информации, что поступает из Москвы в эти дни, мы ищем больше информации о том, что произошло на самом деле», — говорится в сообщении.

Стано также напомнил, что Евросоюз продолжает осуждать «агрессию России против Украины» и поддерживает украинскую территориальную целостность, отметив, что инцидент не должен стать предлогом к дальнейшей эскалации.

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3 мая стало известно о попытке ВСУ атаковать Кремль дронами. Налет был совершен ночью и пресечен системами радиоэлектронной борьбы. В Кремле расценили эти действия как «спланированную террористическую акцию» и покушение на президента России Владимира Путина.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон оставляет на усмотрение Киева защиту своей территории в конфликте. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев непричастен к этой атаке.

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Виктория Кондратьева
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