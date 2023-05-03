Прокуратура начала проверку по факту схода вагонов поезда в Брянской области

Транспортная прокуратура начала проверку по факту схода вагонов поезда в Брянской области

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту схода вагонов грузового поезда в Брянской области из-за взрыва железнодорожного полотна. Об этом «Ленте.ру» сообщила сообщила старший помощник московского межрегионального транспортного прокурора Камилла Бижанова.

По предварительным данным, во вторник, 2 мая, около 20:00 на перегоне станций Снежетьская — Белые берега произошел взрыв неустановленного вещества на железной дороге.

Брянский транспортный прокурор Константин Толмачев на месте происшествия координирует работу следственных, оперативных органов и аварийных служб, добавила Бижанова.

2 мая в Брянской области неизвестные подорвали железнодорожное полотно. В пресс-службе РЖД сообщили о порядка 20 вагонах грузового поезда, сошедших с путей в результате диверсии.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов на станции Снежетьская под Брянском из-за срабатывания взрывного устройства, пострадавших нет.