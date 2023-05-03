Появилось видео с дымом над Кремлем в ночь попытки атаки на резиденцию Путина

«Подъем» опубликовал видео с дымом над Кремлем в ночь попытки атаки на резиденцию Путина

В сети появились кадры с дымом над Кремлем, снятые в ночь попытки атаки беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина. Видео опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Как пишет издание, ночью со 2 по 3 мая жители столичного района Якиманка слышали над Кремлем два хлопка, после чего потухла подсветка. На записи очевидцев видны клубы белого дыма, поднимающиеся в небо.

Ранее в администрации президента подчеркнули, что расценивают атаку дронов как спланированную террористическую акцию и покушение на Путина.

О попытке Вооруженных сил Украины ударить по кремлевской резиденции главы государства с помощью беспилотников стало известно 3 мая. Она была пресечена системами радиоэлектронной борьбы. Президент в результате атаки не пострадал. В Кремле подчеркнули, что Москва оставляет за собой право ответить на попытку удара, когда и где посчитает нужным.