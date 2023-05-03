Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
01:18, 3 мая 2023Силовые структуры

СК опубликовал видео с места взрыва на железной дороге в Брянской области

СК России опубликовал видео с места взрыва на железной дороге в Брянской области

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места взрыва на железной дороге в Брянской области. Кадры размещены в Telegram-канале издания РБК.

На кадрах запечатлены поврежденные вагоны грузового поезда, сошедшего с рельсов. На месте происшествия работают правоохранители.

Ранее в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре «Ленте.ру» сообщили об организации проверки по факту схода вагонов грузового поезда в Брянской области из-за взрыва железнодорожного полотна.

Во вторник, 2 мая, в Брянской области неизвестные подорвали железнодорожное полотно. В пресс-службе РЖД сообщили о порядка 20 вагонах грузового поезда, сошедших с путей в результате диверсии. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов на станции Снежетьская под Брянском из-за срабатывания взрывного устройства, пострадавших нет.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Прокуратура начала проверку по факту схода вагонов поезда в Брянской области
СК опубликовал видео с места взрыва на железной дороге в Брянской области
Итальянский производитель оборудования для металлургии заявил об уходе из России
80-летняя невеста показала откровенный свадебный наряд
В Москве несколько автомобилей столкнулись на МКАД
В России раскрыли план США на Украине
Air Moldova приостановила полеты и продажу билетов
В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы и стрельба
Патрушев сообщил об усиленной подготовке войск НАТО вблизи границ России
В России назвали неуправляемыми внутриполитические процессы в США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.