СК опубликовал видео с места взрыва на железной дороге в Брянской области

СК России опубликовал видео с места взрыва на железной дороге в Брянской области

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места взрыва на железной дороге в Брянской области. Кадры размещены в Telegram-канале издания РБК.

На кадрах запечатлены поврежденные вагоны грузового поезда, сошедшего с рельсов. На месте происшествия работают правоохранители.

Ранее в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре «Ленте.ру» сообщили об организации проверки по факту схода вагонов грузового поезда в Брянской области из-за взрыва железнодорожного полотна.

Во вторник, 2 мая, в Брянской области неизвестные подорвали железнодорожное полотно. В пресс-службе РЖД сообщили о порядка 20 вагонах грузового поезда, сошедших с путей в результате диверсии. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов на станции Снежетьская под Брянском из-за срабатывания взрывного устройства, пострадавших нет.