Назвавшему обезьяной темнокожую волейболистку тренеру смягчили наказание

Тренеру Воронкову, назвавшему обезьяной темнокожую волейболистку, смягчили дисквалификацию

Российскому тренеру Андрею Воронкову, назвавшему обезьяной темнокожую волейболистку во время матча женского чемпионата России, смягчили дисквалификацию. Об этом сообщает ТАСС.

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко заявил, что организация сделала второй год санкций для специалиста условным. Он сможет возобновить работу с 19 мая. Отмечается, что в случае нарушений срок дисквалификации будет возобновлен.

30 мая 2022 года дисциплинарная комиссия ВФВ дисквалифицировала Воронкова на два года. Решение было принято единогласно.

Инцидент произошел 13 мая 2022 года во время матча между «Локомотивом» и «Уралочкой». В ходе одного из тайм-аутов Воронков, на тот момент находящийся на посту тренера калининградцев, назвал кубинку Айламу Монталво из екатеринбургской команды обезьяной. «Уралочка» призвала Воронкова извиниться за высказывания в адрес темнокожей волейболистки, а сама спортсменка покинула клуб.