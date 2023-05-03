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18:12, 3 мая 2023Бывший СССР

В Финляндии допустили использование Зеленским правительственного самолета США

Helsingin Sanomat: Зеленский мог прилететь в Финляндию на правительственном самолете США

Фото: Vesa Moilanen / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский мог прилететь в Финляндию на правительственном самолете США Boeing C-40B. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

По данным издания, «летающий офис» ВВС США появился в аэропорту Хельсинки. Именно на нем, считают журналисты, мог прилететь Зеленский.

Отмечается, что Boeing C-40B на деле представляет собой военную версию распространенного в мире пассажирского самолета Boeing 737. Ранее украинский президент уже использовал этот самолет для поездки в США, во время которой у судна был включен транспондер (устройство, позволяющее передавать сигналы — прим. «Ленты.ру»). В Хельсинки же Зеленский, похоже, прибыл с выключенным транспондером, так как информация о самолете не отразилась в Flightradar24.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл с официальным визитом в Финляндию и встретился с лидером страны Саули Ниинисте. До возвращения на Украину он намерен посетить еще одну страну, название которой в Киеве пока не раскрывают.

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Алевтина ЗапольскаяАлиса Реброва
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