Президент Зеленский попросил НАТО пригласить Украину в альянс ради мотивации граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве понимают о невозможности присоединения страны к НАТО до окончания конфликта, но надеются на приглашение в альянс. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы хотели бы поддержку сегодня. Хотим чтобы было приглашение для Украины», — сказал Зеленский в ходе пресс-конференции с главой Финляндии Саули Ниинисте.

Накануне Зеленский приехал в страну с официальным визитом. Там он встретится с лидерами государств Северной Европы и обсудит с ними боевые действия на Украине, поддержку Киева странами Северной Европы, а также перспективы страны в НАТО.