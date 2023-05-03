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15:24, 3 мая 2023Бывший СССР

Зеленский попросил НАТО пригласить Украину в альянс

Президент Зеленский попросил НАТО пригласить Украину в альянс ради мотивации граждан
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Janis Laizans / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве понимают о невозможности присоединения страны к НАТО до окончания конфликта, но надеются на приглашение в альянс. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы хотели бы поддержку сегодня. Хотим чтобы было приглашение для Украины», — сказал Зеленский в ходе пресс-конференции с главой Финляндии Саули Ниинисте.

Накануне Зеленский приехал в страну с официальным визитом. Там он встретится с лидерами государств Северной Европы и обсудит с ними боевые действия на Украине, поддержку Киева странами Северной Европы, а также перспективы страны в НАТО.

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Алевтина Запольская
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