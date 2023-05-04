Declassified UK: наемника ВСУ и сторонника ИГИЛ Ляшука обучал британский спецназ

Наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ), сторонник ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) и экс-боец батальона «Торнадо» Даниил Ляшук, ранее погибший на артемовском направлении, проходил обучение под руководством спецназа Великобритании. Об этом сообщает портал британских журналистов-расследователей Declassified UK.

Издание приводит в пример публикацию в Telegram-канале Ляшука, в которой он написал об учителе из Сил специального назначения Великобритании. Также журналисты указали, что в слитых документах американской разведки говорилось о 50 британских спецназовцах, выполнявших «миссии в глубине Украины».

Как стало известно ранее, Даниил Ляшук, являясь гражданином Белоруссии, приехал на Украину для «джихада против ФСБ» из Санкт-Петербурга, где работал охранником. Он разделял неонацистские убеждения и являлся сторонником радикальных исламистских идей, даже сменил имя и фамилию на Даниял Аль-Такбир и взял прозвище Моджахед.

О гибели Ляшука сообщили в апреле 2023 года, он погиб в ходе боев на артемовском направлении.

В 2015 году его задержали под Киевом по делу батальона «Торнадо». Бойцов отдельной роты луганской милиции подозревали в убийстве, пытках и похищении местных жителей и групповом изнасиловании мужчины. Тогдашний главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что Ляшук был «самым опасным и жестоким из всех подозреваемых».

В апреле 2017 года Ляшука вместе с остальными представителями «Торнадо» приговорили к тюремному сроку — десять лет лишения свободы. Однако в 2021 году все осужденные по делу батальона оказались на свободе.