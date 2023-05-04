Стали известны планы тренера ПСЖ на Месси после отстранения

RMC Sport: тренер ПСЖ Гальтье хочет вернуть футболиста Месси в состав после отстранения

Главный тренер французского ПСЖ Кристоф Гальтье выразил желание вернуть нападающего Лионеля Месси в состав после отстранения. О планах стало известно RMC Sport.

По информации источника, Гальтье хочет оценить форму 35-летнего футболиста после отстранения и, если форвард будет в порядке, выпускать его на поле. При этом отмечается, что участие Месси в матчах за ПСЖ будет зависеть от желания самого аргентинца.

2 мая RMC Sport сообщил об отстранении Месси от игр за ПСЖ. Таким образом клуб хочет наказать форварда за поездку в Саудовскую Аравию в качестве амбассадора туризма арабской страны. Спортсмен не согласовал отъезд с Гальтье и советником команды Луишем Кампушем.

Месси подписал контракт с ПСЖ в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

