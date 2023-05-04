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14:17, 4 мая 2023Мир

МИД Италии прокомментировал атаки беспилотников на Кремль

Глава МИД Италии: попытки атаки дронов на Кремль не способствуют мирному урегулированию
СюжетАтака беспилотников на Кремль
Антонио Таяни

Антонио Таяни. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Попытки атаки беспилотников на Кремль не способствуют мирному урегулированию конфликта на Украине. Налет дронов прокомментировал глава МИД Италии Антонио Таяни во время конференции The State of the Union, передает Rai News 24.

Он отметил, что не знает всех деталей произошедшего, однако эти атаки в любом случае вредят мирному урегулированию украинского конфликта. Дипломат подчеркнул, что необходимо добиваться прекращения огня.

«Мир должен быть в интересах Украины. Мир означает независимость Украины», — заявил министр.

3 мая стало известно о попытке Вооруженных сил Украины атаковать Кремль дронами. Налет был совершен ночью и пресечен системами радиоэлектронной борьбы. В Кремле сочли эти действия спланированной террористической акцией и покушением на президента России Владимира Путина.

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Семен Александров
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