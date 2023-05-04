В CAS назвали сроки начала слушаний по делу Валиевой

В CAS заявили, что слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой начнутся в августе 2023-го

В Спортивном арбитражном суде (CAS) назвали сроки начала слушаний по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, обвиняемой в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщил пресс-секретарь организации, слова которого в Twitter приводит американская журналистка Кристин Бреннан.

Бреннан заявила, что заседания состоятся не раньше августа 2023 года. Журналистка назвала задержку нелепой.

13 января дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства, являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о невиновности Валиевой. При этом фигуристку лишили золота чемпионата России-2022. Позже Международный союз конькобежцев и WADA подали апелляции в CAS, в которых призвали дисквалифицировать спортсменку и аннулировать ее результаты.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.