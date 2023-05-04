Командир «Ахмата» высказался об окружении российских военных в Белогоровке

Командир спецназа «Ахмат» опроверг данные об окружении российских военных в Белогоровке

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов опроверг данные об окружении российских военных в районе Белогоровки в Луганской народной республике (ЛНР). В беседе с ТАСС он высказался об информации, ранее появившейся в сети.

Он утверждает, что российские военные сейчас оттягивают и «планомерно уничтожают» определенные силы и средства Вооруженных сил Украины (ВСУ). В районе мелового завода, то есть вблизи Белогоровки, находятся бойцы спецназа «Ахмат» и 2-го армейского корпуса.

«То, что они (командование ВСУ — прим. «Ленты.ру») там говорят, что они сто человек окружили, это неправда. (…) Ничего у них не получается, ничего сверхъестественного не происходит, они просто поспешили заявить, что кого-то там окружили», — рассказал Алаудинов.

Ранее командир спецназа «Ахмат» оценил положение дел на кременском направлении в ЛНР. По его словам, бойцы подразделения, а также Южной группировки войск отодвинули позиции украинских солдат на полтора километров за пять суток. Помимо этого, как стало известно, ВСУ понесли серьезные потери под Белогоровкой. В связи с этим войска Украины ежедневно перебрасывают в этот район силы с остальных направлений.