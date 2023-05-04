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09:33, 4 мая 2023Россия

Появились подробности атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод на Кубани

SHOT: Ильский НПЗ атаковали несколько дронов, первый нашли на территории завода до пожара

Кадр: Telegram-канал SHOT

Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае атаковали несколько беспилотников — первый из них не достиг цели, пожар произошел через 20 минут после его падения. Подробности атаки стали известны Telegram-каналу SHOT.

По его данным, к взрыву и пожару привела атака нескольких беспилотников, их точное число устанавливается. В результате атаки оказался разрушен один резервуар с нефтепродуктами, второй из них, в котором было 85 процентов солярки, загорелся.

Площадь пожара составила 400 квадратных метров, его потушили спустя примерно 2,5 часа. Никто не пострадал.

Дополнение: источник РИА Новости в экстренных службах впоследствии сообщил, что всего НПЗ пытались атаковать четыре беспилотника.

Пожар на Ильском НПЗ на Кубани начался в ночь на 4 мая. О причинах случившегося официально не сообщалось. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опубликовал кадры тушения возгорания.

Днем ранее, 3 мая, в Краснодарском крае произошел пожар на нефтебазе в поселке Волна Темрюкского района. Открытое горение там ликвидировали более чем через 12 часов, никто не пострадал. Власти не назвали причины пожара, неофициально сообщалось об атаке беспилотника.

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Анастасия Шейкина
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