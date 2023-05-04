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10:47, 4 мая 2023Мир

Полиция в Финляндии начала расследование нападения на российское консульство

Полиция Аландских островов начала расследование нападения на консульство РФ в Финляндии

Фото: Lehtikuva / Jussi Nukari / Reuters

Полиция города Мариехамн на принадлежащих Финляндии Аландских островах начала предварительное расследование нападения на консульство России. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что в результате нападения был поврежден почтовый ящик и разбито оконное стекло. В полиции также заявили, что в распоряжении правоохранителей есть информация о возможных причастных к вандализму.

Инцидент на территории консульства России произошел в ночь с 30 апреля на 1 мая. Зданию дипмиссии населен материальный ущерб, а действия злоумышленников «представляли прямую угрозу жизни и здоровью сотрудников российской миссии».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва потребовала от финских властей принять меры после нападения на российское консульство.

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Варвара Кошечкина
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