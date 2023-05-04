Полиция в Финляндии начала расследование нападения на российское консульство
Полиция города Мариехамн на принадлежащих Финляндии Аландских островах начала предварительное расследование нападения на консульство России. Об этом сообщает Reuters.
Уточняется, что в результате нападения был поврежден почтовый ящик и разбито оконное стекло. В полиции также заявили, что в распоряжении правоохранителей есть информация о возможных причастных к вандализму.
Инцидент на территории консульства России произошел в ночь с 30 апреля на 1 мая. Зданию дипмиссии населен материальный ущерб, а действия злоумышленников «представляли прямую угрозу жизни и здоровью сотрудников российской миссии».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва потребовала от финских властей принять меры после нападения на российское консульство.