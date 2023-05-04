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17:48, 4 мая 2023Наука и техника

РКК «Энергия» покажет базовый модуль Российской орбитальной станции

РКК «Энергия» покажет макет базового модуля перспективной Российской орбитальной станции

Фото: «Роскосмос»

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» покажет макет базового модуля перспективной Российской орбитальной станции (РОС). Об этом ТАСС сообщили на предприятии.

«В рамках объединенной экспозиции "Роскосмоса" на выставках в этом году РКК "Энергия" планирует представить макет базового модуля РОС», — сказали в РКК.

Агентство отмечает, что «Энергия» разместила тендер на изготовление макета РОС в масштабе 1:5, предполагающего демонстрацию внутреннего устройства станции.

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В апреле директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) Олег Орлов сообщил, что в России занимаются созданием силового тренажера для применения на Российской орбитальной станции.

В том же месяце ведущий научный сотрудник, заведующая лабораторией физиологии ускорения и искусственной силы тяжести ИМБП РАН Милена Колотева сказала, что РОС получит центрифугу для создания искусственной гравитации.

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Иван Потапов
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