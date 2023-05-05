Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:01, 5 мая 2023Наука и техника

Обнаружен вызывающий аллергию редкий тип иммунных клеток

Обнаружение редкого типа иммунных клеток позволит создать новые методы лечения аллергии

Фото: RossHelen / Shutterstock / Fotodom

Группа специалистов из Университета Питтсбурга обнаружила редкий тип иммунных Т-хелперных клеток, вызывающих аллергию. Открытие позволит создать новые методы эффективного лечения аллергии у пациентов с высоким уровнем Th9-клеток. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Immunology.

Для формирования Th9 необходима определенная точная цепочка событий, ко всему прочему — они недолговечны, что добавляет трудности к их изучению. Обычно Т-клетки активируются при встрече с патогенами, что приводит к выработке воспалительных белков цитокинов, контролирующих иммунную реакцию. При этом Th9 клетки могут оставаться функциональными, не обнаруживая антиген, необходимый для активации.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Чтобы определить, как Th9 активируются при аллергических реакциях, команда измерила цитокин IL9 в Т-клетках пациентов с атопическим дерматитом. Оказалось, что Th9 у пациентов с аллергией реагировали на внешний патоген, но этого же процесса не наблюдалось у здоровых испытуемых. Специалисты предположили, что у пациентов с аллергией нарушается так называемая контрольная точка, поэтому выработка цитокина происходит даже без рестимуляции клеток антигеном.

Кроме того, Th9 имеют другой тип регуляции. Эти клетки активируются факторами транскрипции STAT5 и STAT6, которые связываются с открытой областью ДНК вокруг IL9 для активации гена. В этом случае ДНК со временем закрывается, прекращая выработку IL9, в отличие от обычного процесса, когда ген остается открытым, чтобы клетка была готова к возможной встрече с патогеном в будущем.

На животной модели мышей с аллергической астмой, вызванной Th9, ученые заблокировали передачу сигналов JAK-STAT препаратом тофацитиниб, что улучшило симптомы.

Также были проанализированы данные пациентов с аллергической астмой. У больных с более высоким уровнем клеток Th9 наблюдалась большая активация генов, связанных со STAT5 и STAT6. Это подтверждает то, что Th9 может действовать как биомаркер для выявления пациентов, которые будут реагировать на ингибиторы JAK, формируя новые подходы лечения аллергии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей Запорожской АЭС
Российская армия сорвала переброску боеприпасов и резервов ВСУ в Артемовск
Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов от 999 рублей
Минобороны отчиталось об уничтожении склада боеприпасов на одном из направлений
В России призвали запретить полякам посещать «Катынь»
В России ограничат покупку ценных бумаг американской военной промышленности
РЖД заморозили цены на билеты в поездах на юг России
Обнаружен вызывающий аллергию редкий тип иммунных клеток
Названа дата начала потепления в Москве
Стало известно о намерении Пугачевой посетить похороны Юдашкина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.