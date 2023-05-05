Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:51, 5 мая 2023Мир

Названы последствия пророссийских заявлений Орбана

Политолог Марков заявил о давлении Евросоюза на Орбана из-за его поддержки России

Фото: Olivier Matthys / Pool / Reuters

Евросоюз может усилить давление на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в частности, урезать бюджеты страны в рамках ЕС. Об этом заявил политолог Сергей Марков, комментируя «Ленте.ру» ряд заявлений венгерского главы о преимуществе России в рамках спецоперации на Украине.

«В ЕС будут пытаться урезать бюджеты Венгрии, забрать у нее деньги, но это все в рамках большой борьбы. Давление на Орбана уже есть, о чем он заявлял на встрече с представителями разных стран. (...) Орбана ненавидит либеральная элита, которая правит в США и ЕС, и они будут делать все, чтобы его "сковырнуть"», — считает специалист.

Более того, эксперт заявил о предпринятых попытках спонсировать альтернативных политических лидеров внутри Венгрии для создания конкуренции Орбану. Однако, как заявил Марков, эти действия оказались безуспешными ввиду высоких показателей одобрения политики Орбана со стороны избирателей.

«Вряд ли им (ЕС — прим. "Ленты.ру") удастся сделать что-то большее, потому что они и так предпринимают попытки оказать давление на Орбана. Главное препятствие — это, то что поддержка Орбана среди венгров очень высокая», — добавил политолог.

Ранее Орбан заявил, что ситуация, при которой Россия потерпит поражение и смирится с этим, возможна «только в сказке». Он добавил, что у него не хватит воображения, чтобы представить, что кто-то может победить ядерную державу.

«Думать, что русские сложа руки будут смотреть, как их побеждают, ломают их политическую систему, убивают их президента, устраивают атаку дронов над Красной площадью, верить, что они будут молча смотреть и смирятся с военным поражением, могут те, кто не вырос из детского возраста», — сказал он.

До этого венгерский лидер предрек миру войну из-за позиции западных лидеров. Так, Орбан указал на опасность либеральной повестки и внешней политики, которой придерживаются некоторые страны Запада. При этом премьер подчеркнул, что западные государства постепенно теряют позиции в вопросах демографии и экономики, а единственная сфера, в которой они остаются конкурентоспособными, — это военная.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кирилл Садовский
Обсудить
Последние новости
ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей Запорожской АЭС
Зеленский встретился с главой МИД Бахрейна
Акции одной из крупнейших криптобирж взлетели
Жители северо-востока Москвы услышали звук взрыва у газовой станции
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили новый ролик об игре
Норвежский энергогигант подтвердил остановку СПГ-завода
В сети появилось не опубликованное ранее интервью Валентина Юдашкина
Пьяные россияне в военной форме устроили дебош в самолете
Потерпевший стал оправдывать в суде отрезавших ему ногу мужчин из страха мести
Инвалид развратил российскую школьницу и покончил с собой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.