Названы последствия пророссийских заявлений Орбана

Политолог Марков заявил о давлении Евросоюза на Орбана из-за его поддержки России

Евросоюз может усилить давление на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в частности, урезать бюджеты страны в рамках ЕС. Об этом заявил политолог Сергей Марков, комментируя «Ленте.ру» ряд заявлений венгерского главы о преимуществе России в рамках спецоперации на Украине.

«В ЕС будут пытаться урезать бюджеты Венгрии, забрать у нее деньги, но это все в рамках большой борьбы. Давление на Орбана уже есть, о чем он заявлял на встрече с представителями разных стран. (...) Орбана ненавидит либеральная элита, которая правит в США и ЕС, и они будут делать все, чтобы его "сковырнуть"», — считает специалист.

Более того, эксперт заявил о предпринятых попытках спонсировать альтернативных политических лидеров внутри Венгрии для создания конкуренции Орбану. Однако, как заявил Марков, эти действия оказались безуспешными ввиду высоких показателей одобрения политики Орбана со стороны избирателей.

«Вряд ли им (ЕС — прим. "Ленты.ру") удастся сделать что-то большее, потому что они и так предпринимают попытки оказать давление на Орбана. Главное препятствие — это, то что поддержка Орбана среди венгров очень высокая», — добавил политолог.

Ранее Орбан заявил, что ситуация, при которой Россия потерпит поражение и смирится с этим, возможна «только в сказке». Он добавил, что у него не хватит воображения, чтобы представить, что кто-то может победить ядерную державу.

«Думать, что русские сложа руки будут смотреть, как их побеждают, ломают их политическую систему, убивают их президента, устраивают атаку дронов над Красной площадью, верить, что они будут молча смотреть и смирятся с военным поражением, могут те, кто не вырос из детского возраста», — сказал он.

До этого венгерский лидер предрек миру войну из-за позиции западных лидеров. Так, Орбан указал на опасность либеральной повестки и внешней политики, которой придерживаются некоторые страны Запада. При этом премьер подчеркнул, что западные государства постепенно теряют позиции в вопросах демографии и экономики, а единственная сфера, в которой они остаются конкурентоспособными, — это военная.