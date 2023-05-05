Стало известно о сотнях пострадавших во время празднования чемпионства «Наполи»

La Gazzetta dello Sport: во время празднования титула «Наполи» пострадало 203 человека

Во время празднования чемпионства итальянского «Наполи» пострадало 203 человека. Об этом стало известо La Gazzetta dello Sport.

Четверых пострадавших госпитализировали с огнестрельными ранениями, один оказался в больнице из-за передозировки наркотиками. Среди сотен травмированных также болельщики, получившие ножевые ранения, переломы конечностей, вывихи и ожоги от пиротехники.

Ранее стало известно, что в перестрелке во время празднования титула «Наполи» погиб 26-летний болельщик. Инцидент произошел в Неаполе.

4 мая «Наполи» выиграл чемпионат Италии по футболу впервые за 33 года. Команда на выезде сыграла вничью 1:1 с «Удинезе» в матче 33-го тура серии А и досрочно обеспечила себе чемпионство.