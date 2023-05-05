Месси усомнился в возвращении к выступлениям за ПСЖ

L'Équipe: нападающий Лионель Месси не хочет выступать за ПСЖ после отстранения

Аргентинский нападающий Лионель Месси усомнился в возвращении к выступлениям за «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Об этом стало известно L'Équipe.

По информации источника, Месси не хочет выступать за французский клуб после отстранения. Отмечается, что футболист знает, что во время игр на домашнем стадионе «Парк де Пренс» его снова будут освистывать.

Ранее главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье выразил желание вернуть Месси в состав после отстранения. При этом участие форварда в матчах будет зависеть от желания самого аргентинца.

2 мая стало известно о решении ПСЖ отстранить Месси от тренировок и матчей на две недели за поездку в Саудовскую Аравию. Спортсмен отправился туда в качестве амбассадора туризма арабской страны, не предупредив руководство команды.

Месси подписал контракт с ПСЖ в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.