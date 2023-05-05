Объем наличных денег в обращении у россиян достиг рекорда

Объем наличных денег в обращении россиян вне ЦБ превысил 17 триллионов рублей

Объем наличных денег в обращении вне Банка России достиг рекорда и впервые за все время наблюдений превысил 17 триллионов рублей, свидетельствуют данные ЦБ, передает РИА Новости.

По состоянию на начало мая показатель составил 17,15 триллиона рублей, за месяц рост составил почти 3 процента. При этом за год прирост составил порядка 20 процентов. Самый заметный рост был в сентябре 2022-го: тогда объем наличных денег у россиян вырос на 6 процентов (до 15,15 триллиона рублей). Несколькими днями ранее на основе данных регулятора сообщалось, что по итогам марта объем наличных денег в России достиг 16,7 триллиона рублей.

Ранее стало известно, что в марте доля россиян, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, оказалась максимальной за последние два года. Причем тренд на переход граждан к экономии наметился в октябре 2022 года и с тех пор только усиливался.

В середине апреля депутат Анатолий Вассерман призвал наказывать россиян за хранение наличных сбережений на сумму свыше миллиона рублей без уведомления налоговой. Эту идею раскритиковали, а в Минфине заверили, что не обсуждают и не рассматривают введение декларирования наличных свыше миллиона.