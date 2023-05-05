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16:08, 5 мая 2023Россия

Песков ответил на вопрос о приеме в Кремле в День Победы

Пресс-секретарь Песков заявил, что в Кремле отказались от проведения приема в День Победы

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В Кремле отказались от проведения традиционного приема в День Победы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает РИА Новости.

На вопрос, планируется ли торжественный прием в Кремле 9 мая, он ответил отрицательно. До этого представитель Кремля отметил, что парад в честь Дня Победы пройдет в обычном режиме.

Песков заверил, что президент России Владимир Путин выступит на мероприятии.

После попытки атаки дронов на Кремль пресс-секретарь подчеркивал, что планы по проведению парада 9 мая, приуроченного к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, не изменились.

3 мая стало известно, что беспилотники попытались атаковать Кремль. Попытка удара была пресечена системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Путин не пострадал, его в момент происшествия в Кремле не было.

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Анна Щербакова
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