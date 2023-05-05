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12:12, 5 мая 2023Спорт

Глава UFC назвал условие проведения поединка между Усманом и Чимаевым

Глава UFC заявил, что бой между Усманом и Чимаевым может состояться только в среднем весе

Фото: Christian Petersen / Getty Images

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал условие проведения поединка между американским бойцом смешанного стиля (MMA) Камару Усманом и шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Его слова приводит MMA Fighting.

«Что мне не нравится в этом поединке и в том, что Усман вызывает его на бой, так это то, что Усман вызывает его на бой в промежуточном весе. Мне не нравится промежуточный вес», — заявил он. Уайт подчеркнул, что дальнейшее обсуждение поединка возможно только в том случае, если американец согласится подняться из полусреднего в средний вес.

2 мая Усман бросил вызов Чимаеву. «Надо кое-кого отправить на пенсию», — ответил ему швед.

Усман — бывший чемпион UFC в полусреднем весе. Он шесть раз защищал чемпионский титул, после чего два раза подряд уступил британцу Леону Эдвардсу. Всего на счету американца 20 побед при трех поражениях.

Чимаев в профессиональной карьере провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. В последнем бою10 сентября 2022-го он победил Кевина Холланда.

Дарья Коршунова
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