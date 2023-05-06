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14:42, 6 мая 2023Россия

Российские военные заявили о 32 сбитых беспилотниках ВСУ

Минобороны сообщило, что средства ПВО России сбили 32 беспилотника Украины
СюжетРабота систем ПВО:
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

За минувшие сутки российские военные сбили еще 32 беспилотника Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, российские средства ПВО разбили беспилотные летательные аппараты в районе Новоандреевки, Сватово, Пшеничного в ЛНР, Горловки и Волновахи в ДНР, Васильевки и Орехова в Запорожской области. Кроме того, были перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и еще одна противорадиолокационная ракета HARM.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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