Российские военные заявили о 32 сбитых беспилотниках ВСУ

Минобороны сообщило, что средства ПВО России сбили 32 беспилотника Украины

За минувшие сутки российские военные сбили еще 32 беспилотника Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, российские средства ПВО разбили беспилотные летательные аппараты в районе Новоандреевки, Сватово, Пшеничного в ЛНР, Горловки и Волновахи в ДНР, Васильевки и Орехова в Запорожской области. Кроме того, были перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и еще одна противорадиолокационная ракета HARM.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.