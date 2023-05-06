Минобороны рассказало о поражении 85 артиллерийских подразделений ВСУ

Минобороны: авиация и артиллерия России поразили 85 артиллерийских подразделений ВСУ

За минувшие сутки российская авиация и артиллерия поразили еще 85 артиллерийских подразделения Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он рассказал, что оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией войск ВС России были поражены «85 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104 районах». Кроме того, в районе Верхнекаменки в ЛНР была также разбита радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.