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21:00, 6 мая 2023Спорт

«Факел» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

«Факел» со счетом 2:0 обыграл «Ростов» в матче 26-го тура РПЛ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Факел» обыграл «Ростов» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили нападающие Георгий Гонгадзе и Хызыр Аппаев.

Для «Факела» это был первый матч под руководством Вадима Евсеева. Специалист возглавил клуб 1 мая.

«Ростов» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице. В активе «Факела» 24 очка, воронежская команда располагается на 13-й строке.

В следующем туре 14 мая «Ростов» в гостях сыграет с «Сочи». «Факел» в тот же день примет «Нижний Новгород».

Дарья Коршунова
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