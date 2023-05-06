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14:50, 6 мая 2023Спорт

Еще одна международная федерация допустила российских спортсменов к турнирам

Международная федерация гольфа допустила россиян к турнирам в нейтральном статусе

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Международная федерация гольфа (IGF) допустила российских спортсменов к турнирам в нейтральном статусе. Об этом сообщает Reuters.

В IGF заявили, что россияне и белорусы смогут принять участие в соревнованиях в качестве индивидуальных спортсменов — без каких-либо ассоциаций с Россией или Белоруссией и их национальной федерацией. Отмечается, что не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию.

29 апреля еще одна международная федерация — дзюдо — допустила россиян к международным турнирам. IJF наняла независимую компанию для проверки биографических данных и социальных сетей всех заявленных на турниры спортсменов.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. Отмечалось, что команды из этих стран не могут рассматриваться в качестве участников соревнований.

Анастасия Борисова
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