В Афинах заявили о неизбежности конфликта России и Запада

Участники конференции в Афинах: военное противостояние России и Запада было неизбежно

Украинский конфликт является военным противостоянием между Россией и Западом. Оно было неизбежно в связи с изменениями в мире, заявили участники прошедшей в Афинах конференции на тему «Война, которая никогда не заканчивалась», передает РИА Новости.

В преддверии Дня Победы обсуждались роль СССР и Греции во Второй мировой войне и возрождение холодной войны в XXI веке. Организатором дискуссии стал Координационный совет российских соотечественников.

По словам писателя и историка Йоргоса Романоса, холодная война началась в 1945 году со смертью президента США Теодора Рузвельта, который не хотел противостояния с Россией и был против присутствия США на европейской территории.

«Я не хочу, чтобы Соединенные Штаты несли послевоенное бремя восстановления Франции, Италии и Балкан. Мы должны заниматься нашими внутренними делами. Место США находится не в Европе», — процитировал историк письмо Рузвельта британскому премьеру Уинстону Черчиллю.

Романос также напомнил, что Запад давал обещания не расширять НАТО на восток, но нарушил его, и что в Европе размещены американские ядерные боеголовки. Кроме того, сейчас американская финансовая система переживает сильнейший кризис.

«США никогда не смогут победить географию. Россия граничит с Европой, они не смогут изменить этого. И Россия является Европой», — подчеркнул писатель.

По мнению Романоса, нужно выстроить новую систему отношений. Историк упомянул про необходимость мирных переговоров. По его словам, «единственное решение — нужна новая Ялта».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, как и в годы холодной войны, человечество подошло к опасной, а может быть еще более опасной черте. По его словам, ситуация усугубляется финансово-экономической агрессией Запада. Лавров также обвинил Вашингтон и его союзников в отказе от дипломатии.

5 мая в Чехии заявили, что Запад хотел ослабить Россию, но в итоге сделал ее сильнее, при этом разрушив буферную Украину.