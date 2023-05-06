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00:22, 6 мая 2023Россия

Путин обсудил с Совбезом подготовку празднования Дня Победы

Песков сообщил, что президент Путин обсудил с Совбезом подготовку празднования Дня Победы

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин в пятницу, 5 мая, на оперативном совещании с членами Совета безопасности обсудил вопросы, связанные с подготовкой празднования Дня Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС

«Обсуждался ряд вопросов, связанных с подготовкой празднования Дня Победы», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле отказались от проведения традиционного приема в День Победы. До этого представитель Кремля отметил, что парад в честь Дня Победы пройдет в обычном режиме. Песков заверил, что президент России Владимир Путин выступит на мероприятии.

После попытки атаки дронов на Кремль пресс-секретарь подчеркивал, что планы по проведению парада 9 мая, приуроченного к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, не изменились.

3 мая стало известно, что беспилотники попытались атаковать Кремль. Попытка удара была пресечена системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Путин не пострадал, его в момент происшествия в Кремле не было.

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Марина Совина
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