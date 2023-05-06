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13:47, 6 мая 2023Мир

Захарова прокомментировала информацию о взрыве машины Прилепина

Представитель МИД Захарова заявила, что США выкормили террористический киевский режим

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

США и НАТО выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя взрыв автомобиля российского писателя и члена партии «Справедливая Россия» Захара Прилепина в Нижегородской области.

«Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация, — прим. «Ленты.ру»), теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии», — написала Захарова.

«Молимся за Захара», — добавила представитель МИД.

О подрыве автомобиля Audi Q7, в котором ехал Захар Прилепин, стало известно 6 мая. По предварительной информации, взрывное устройство было установлено под днищем машины. Прилепин в момент происшествия находился на заднем сиденье.

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Варвара Кошечкина
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