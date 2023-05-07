Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Пари Нижний Новгород
0:0
Завершен
Урал
МИР Российская Премьер-лига|26-й тур
Анже
1:2
Завершен
Монако
Франция - Лига 1|34-й тур
ЦСКА
85:61
Завершен
Зенит
Единая лига ВТБ|За 3-е место
ЦСКА
2:1
Завершен
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|26-й тур
Зенит
3:2
Завершен
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|26-й тур
Ньюкасл Юнайтед
0:2
Завершен
Арсенал
Англия - Премьер-лига|35-й тур
Краснодар
2:1
Завершен
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|26-й тур
Вест Хэм Юнайтед
1:0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|35-й тур
00:18, 8 мая 2023Спорт

Тренер рассказал о пяти упражнениях для похудения на все группы мышц

Тренер посоветовал выполнять отжимания, берпи и скручивания для похудения

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Тренер Тайлер Рид рассказал о пяти упражнениях для похудения на все группы мышц. Его слова приводит портал Eat This, Not That.

Специалист посоветовал выполнять отжимания, берпи и скручивания двух видов по десять повторений. Для первого необходимо принять положение сидя, согнув ноги в коленях. Затем опустить корпус на коврик, одновременно выпрямив ноги, и снова сделать подъем, подтянув колени к груди.

Материалы по теме:
Как накачать мощные мышцы рук? Тренер рассказал, какие упражнения для этого выбрать и как правильно заниматься
Как накачать мощные мышцы рук?Тренер рассказал, какие упражнения для этого выбрать и как правильно заниматься
12 апреля 2023
Как накачать пресс в домашних условиях? Основные упражнения и рекомендации для эффективных занятий от тренера
Как накачать пресс в домашних условиях?Основные упражнения и рекомендации для эффективных занятий от тренера
2 апреля 2023

Затем тренер посоветовал перейти к «велосипедным скручиваниям». «Лягте на коврик, ноги вытянуты, плечи и голова немного приподняты над полом. Скрестите руки за головой, подтяните оба колена к груди и коснитесь правым локтем левой ноги. Затем повторите с другой стороны», — пояснил Рид. Он добавил, что выполнить скручивание необходимо 20 раз.

Пятое упражнение — подъемы ног из положения лежа для проработки мышц пресса и спины. «Положите руки под таз. Затем поднимите обе ноги примерно до угла 90 градусов и опустите, но не кладите на пол», — рассказал специалист. Он отметил, что повторить движение нужно еще девять раз.

Ранее тренер Майк Боул раскрыл секреты избавления от жира в области живота. Он посоветовал делать упражнения, задействующие несколько групп мышц. Наиболее эффективными Боул назвал отжимания, подтягивания, выпады, приседания и становую тягу с гантелями.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Дуэль российского и украинского танков сняли на видео
В российском регионе локализовали шесть угрожающих населенным пунктам пожарам
Глава МЧС вылетел в Курганскую область в связи с пожарами
Военкоры раскрыли уничтоженные ракетным ударом цели в Одессе
Тренер рассказал о пяти упражнениях для похудения на все группы мышц
Сирия поблагодарила ОАЭ за возможность вернуться в Лигу африканских стран
Пригожин рассказал о продвижении «Вагнера» в Артемовске
Пожары уничтожили 42 дома в российском регионе
В Тюменской области более 120 строений были уничтожены природными пожарами
Стало известно о взрывах в Одессе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.