Тренер рассказал о пяти упражнениях для похудения на все группы мышц

Тренер посоветовал выполнять отжимания, берпи и скручивания для похудения

Тренер Тайлер Рид рассказал о пяти упражнениях для похудения на все группы мышц. Его слова приводит портал Eat This, Not That.

Специалист посоветовал выполнять отжимания, берпи и скручивания двух видов по десять повторений. Для первого необходимо принять положение сидя, согнув ноги в коленях. Затем опустить корпус на коврик, одновременно выпрямив ноги, и снова сделать подъем, подтянув колени к груди.

Затем тренер посоветовал перейти к «велосипедным скручиваниям». «Лягте на коврик, ноги вытянуты, плечи и голова немного приподняты над полом. Скрестите руки за головой, подтяните оба колена к груди и коснитесь правым локтем левой ноги. Затем повторите с другой стороны», — пояснил Рид. Он добавил, что выполнить скручивание необходимо 20 раз.

Пятое упражнение — подъемы ног из положения лежа для проработки мышц пресса и спины. «Положите руки под таз. Затем поднимите обе ноги примерно до угла 90 градусов и опустите, но не кладите на пол», — рассказал специалист. Он отметил, что повторить движение нужно еще девять раз.

Ранее тренер Майк Боул раскрыл секреты избавления от жира в области живота. Он посоветовал делать упражнения, задействующие несколько групп мышц. Наиболее эффективными Боул назвал отжимания, подтягивания, выпады, приседания и становую тягу с гантелями.