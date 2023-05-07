Собственник парка с упавшей каруселью в Оренбурге оплатит лечение пострадавших

Собственник парка в Оренбурге, где упала карусель и пострадали 19 человек, оплатит лечение

Собственник парка в Оренбурге, где упала карусель из-за чего получили травмы 19 человек, оплатит лечение пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области, пишет ТАСС.

«Представитель собственника "Оренпарка" подтвердил, что компания возьмет на себя все обязательства по оплате лечения до восстановления пострадавших. Компания планирует провести встречи со всеми семьями для определения ущерба, оказания необходимой помощи», — говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что представитель собственника парка направил в инспекцию Гостехнадзора неполный пакет документов, в котором, в том числе, отсутствовало заявление на регистрацию «Цепочной карусели».

«Также в нарушение правил эксплуатации аттракционов предоставил копии паспортов и формуляров на аттракцион "Цепочная карусель" в электронном виде вместо заверенных копий, положенных по закону», — заключили в правительстве.

6 мая в парке «Оренпарк» рухнул аттракцион, в котором находились дети и взрослые. В мэрии Оренбурга сообщили, что падение кабинок карусели произошло из-за поломки в механизме аттракциона. В результате ЧП пострадали 19 человек.