В МЧС сообщили об увеличении площади крупного пожара в Москве

МЧС: площадь пожара на стройке в Москве увеличилась до 500 квадратных метров

Площадь крупного пожара на стройке на западе Москвы увеличилась до 500 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Главного управления МЧС.

Сообщение о возгорании в районе Очаково-Матвеевское на улице Наташи Ковшовой, дом 17, поступило ранее в воскресенье, 7 мая. Согласно предварительным данным, на строительной площадке загорелись стройматериалы и мусор.

На записи, сделанной очевидцем происшествия, можно увидеть большие черные клубы дыма, поднимающиеся в воздух. В данный момент на стройке горят гидроизоляция и утеплитель на открытой площадке.

Вечером 4 мая стало известно о том, что на Ереванской улице в Москве загорелось здание, в котором находится продуктовый магазин, автосервис и хостел. Ситуацию усложняла возможная угроза обрушения маршевой лестницы.