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12:45, 7 мая 2023Россия

Медведев прокомментировал задержание подозреваемого в покушении на Прилепина

Медведев выразил надежду, что пытавшиеся убить Прилепина получат длительные сроки

Фото: СК РФ / РИА Новости

Зампред секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев выразил надежду, что пытавшиеся убить писателя Захара Прилепина получат длительные сроки. Комментарий опубликован в его Telegram-канале.

«Преступники признались, что были завербованы спецслужбами бандеровского государства. По уголовному закону их, как и других преступников, будут судить за теракт и приговорят к длительным срокам заключения», — сказал политик.

Также он отметил, что с приговоренными к пожизненному заключению в колонии могут случиться внезапные происшествия и несчастные случаи, что по его мнению, также имеет воспитательное значение.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор. По предварительной информации, взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля. В результате случившегося Прилепин был тяжело ранен.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация из Украины «Атеш». Мужчину, который может быть причастен к подрыву, задержала полиция.

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Никита Абрамов
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