Медведев прокомментировал задержание подозреваемого в покушении на Прилепина

Медведев выразил надежду, что пытавшиеся убить Прилепина получат длительные сроки

Зампред секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев выразил надежду, что пытавшиеся убить писателя Захара Прилепина получат длительные сроки. Комментарий опубликован в его Telegram-канале.

«Преступники признались, что были завербованы спецслужбами бандеровского государства. По уголовному закону их, как и других преступников, будут судить за теракт и приговорят к длительным срокам заключения», — сказал политик.

Также он отметил, что с приговоренными к пожизненному заключению в колонии могут случиться внезапные происшествия и несчастные случаи, что по его мнению, также имеет воспитательное значение.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор. По предварительной информации, взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля. В результате случившегося Прилепин был тяжело ранен.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация из Украины «Атеш». Мужчину, который может быть причастен к подрыву, задержала полиция.