«Реал» впервые с 2014 года стал обладателем Кубка Испании

«Реал» обыграл «Осасуну», став 20-кратным обладателем Кубка Испании

«Реал» одержал победу в финале Кубка Испании, обыграв «Осасуну» со счетом 2:1, сообщает корреспондент «Ленты.ру». Таким образом футбольный клуб стал 20-кратным обладателем данного трофея.

В составе «Реала» дубль оформил Родриго, открыв счет на второй минуте и забив второй гол на 70-й минуте. У «Осасуны» единственный гол на 58-й минуте забил Лукас Торро.

В последний раз команда выигрывала Кубок Испании в 2014 году.

Ранее стало известно, что «Наполи» выиграл чемпионат Италии по футболу впервые за 33 года. Команда на выезде сыграла вничью 1:1 с «Удинезе» в матче 33-го тура серии А и досрочно обеспечила себе чемпионство. У гостей отличился Виктор Осимхен, а у хозяев гол забил Санди Ловрич.