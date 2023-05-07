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22:13, 7 мая 2023Спорт

«Спартак» подаст протест на судейство в матче с «Зенитом»

Пресс-служба «Спартака» заявила, что клуб подаст протест на судейство в матче с «Зенитом»
Гильермо Абаскаль

Гильермо Абаскаль. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский «Спартак» подаст протест на судейство в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом». Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе клуба.

«Планируем обратиться в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) по нескольким эпизодам после изучения записи матча», — заявили в московской команде.

Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль после игры также раскритиковал работу арбитров. «Второй гол соперника — возможно, будет скандал, ведь был фол на Зобнине. Ребята провели хороший второй тайм, мы доминировали. "Зенит" нанес два удара, а забил три», — заявил специалист. Он отметил, что москвичи заслуживали большего в этом матче и все же поздравил сине-бело-голубых с победой в чемпионате.

Ранее 7 мая «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:2 и досрочно обеспечил себе чемпионство в сезоне-2022/2023. С 75-й минуты красно-белые играли вдесятером из-за того, что Алексис Дуарте получил прямую красную карточку.

Андрей Стрельцов
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