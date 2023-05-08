Призер ОИ по лыжным гонкам высказался о росте призовых на российских турнирах

Призер ОИ по лыжным гонкам Якимушкин заявил, что призовые на российских турнирах выросли

Серебряный призер Олимпийских игр-2022 по лыжным гонкам Иван Якимушкин высказался о росте призовых на внутрироссийских соревнованиях. Об этом сообщает «Чемпионат».

Спортсмен рассказал, что до начала международной изоляции российских лыжников на Кубке России вообще не было призовых, однако теперь ситуация поменялась. «Да, топы, выступавшие на высоком уровне, стали зарабатывать поменьше, это понятно, но по нам видно, что никто от этого сильно не страдает», — заявил Якимушкин.

Лыжник также выразил надежду, что после снятия санкций призовые на российских турнирах оставят. «У молодежи, юниоров дополнительная мотивация появилась, для них это достаточно большие деньги», — отметил спортсмен.

22 сентября прошлого года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала российским спортсменам в допуске к международным турнирам на сезон-2022/2023. Впервые лыжники были отстранены в марте 2022-го.