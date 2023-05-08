На Украине заявили о формировании еще восьми ударных рот БПЛА для армии

Минцифры Украины заявило о формировании еще восьми ударных рот беспилотников для армии

Украина сформировала еще восемь ударных рот беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для армии. Они уже готовы к боевым действиям, заявил 8 мая министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в Telegram-канале.

«Восемь новых ударных рот БПЛА готовы к бою — передали им пикапы, ударные коптеры и FPV-дроны», — указал Федоров.

Он также заявил, что беспилотники были закуплены, в том числе за средства госбюджета.

Ранее министр сообщал, что первые три роты были сформированы в конце марта. Всего планируется создать 60 таких рот. Федоров также отмечал, что на Украине подготовлено уже десять тысяч операторов БПЛА.

В марте глава Госспецсвязи страны Юрий Щиголь заявил, что Украина планирует потратить 31,6 миллиарда гривен (867 миллионов долларов) на беспилотные летательные аппараты для нужд армии. Он также подчеркнул, что беспилотники являются таким же расходным материалом, как и патроны: в сутки армия тратит в среднем от десяти до 15 устройств.