Появились кадры с румынской версией РСЗО «Град» на Украине

«Военное обозрение»: на Украине заметили румынские РСЗО APR-40

Румынские реактивные системы залпового огня (РСЗО) APR-40, которые являются модификацией советской РСЗО БМ-21 «Град», заметили на Украине. На соответствующие кадры обратило внимание «Военное обозрение».

На записи можно заметить несколько машин, которые отличаются от советской РСЗО новым шасси.

Изначально обозначение APR-40 использовали для оригинальных РСЗО «Град», находившихся на вооружении Румынии. Позже компания Aerostar SA разработала улучшенную версию на шасси грузовика DAC-665T с колесной формулой 6х6. РСЗО получила аналогичную «Граду» артиллерийскую часть с направляющими для пуска 40 реактивных снарядов калибра 122 миллиметра.

В апреле газета Romania Libera писала, что Румыния передаст Украине партию летального оружия из резервов некоторых учреждений министерства обороны страны. Поставка вооружения станет возможной благодаря поправке, внесенной в румынское законодательство.

В мае 2022 года стало известно, что Чехия передала Киеву РСЗО RM-70, которые являются чехословацкой версией БМ-21 «Град». Систему построили на шасси грузовика Tatra T813 с колесной формулой 8х8. RM-70 оснащена гидравлическим устройством для механизированного заряжания пусковой установки.