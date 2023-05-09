Эксперт раскрыл особенности тренировок для подростков

Эксперт Кокляев посоветовал подросткам тренироваться с собственным весом дома или на улице

Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев раскрыл особенности тренировок для подростков. Его слова приводит «Чемпионат».

Эксперт посоветовал юношам и девушкам тренироваться с собственным весом без утяжелителей. «Это продиктовано ростом костей и неокрепшим мышечным каркасом, что при излишней нагрузке и неправильном выполнении упражнений может навредить неподготовленному телу», — объяснил он.

Мальчикам специалист рекомендовал сосредоточиться на отжиманиях и упражнениях на пресс, использовать турник и брусья, девочкам — делать приседания и растяжку, а также бегать. Кокляев отметил, что тренироваться можно дома и на улице, чего будет достаточно при регулярном и правильном выполнении упражнений.

Кокляев добавил, что если у подростка появляется желание заниматься в зале, то лучше нанять инструктора. «Это убережет от ошибок в технике выполнения, ненужного веса, поможет в общем понимать, какие процессы происходят в теле во время занятий и как сформировать тело, излишне его не перегружая», — рассказал он.

Ранее ученые университета Виктории, Великобритания, объяснили преимущества занятий спортом на свежем воздухе. Руководитель исследования Кэтрин Бур рассказала, что тренировки на улице благоприятно влияют на умственные способности.