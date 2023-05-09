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11:39, 9 мая 2023Спорт

Игроки «Зенита» получили по несколько миллионов за победу над «Спартаком»

«РБ Спорт»: игроки «Зенита» получили по пять миллионов за победу над «Спартаком» в РПЛ

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Футболисты петербургского «Зенита» получили призовые за победу над московским «Спартаком», принесшую команде чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «РБ Спорт».

Игроки, вышедшие на поле в стартовом составе, заработали дополнительные пять миллинов рублей. Оставшиеся в запасе футболисты получили по два миллиона рублей.

7 мая «Зенит» дома обыграл «Спартак» со счетом 3:2 в матче 26-го тура РПЛ. Это позволило сине-бело-голубым, набрав 64 очка, за несколько туров до конца первенства обеспечить себе чемпионство.

Петербуржцы выиграли турнир пятый раз подряд. Все это время команду возглавляет Сергей Семак. Всего на счету «Зенита» десять побед в чемпионате страны.

Дарья Коршунова
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