Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:52, 9 мая 2023Интернет и СМИ

Петросян записал видеообращение после выписки из больницы

Петросян записал видеообращение после выписки из больницы и поздравил россиян с 9 мая

Юморист и телеведущий Евгений Петросян опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение после выписки из больницы, в котором поздравил россиян с предстоящим Днем Победы.

«Особенно в трудную годину жизнь показала, что мы объединились в едином порыве, мы хотим будущих побед. Я надеюсь, что так и будет», — отметил Петросян.

Также Петросян подчеркнул, что знает, как россияне любят свою страну и хотят, чтобы в ней было все хорошо.

2 мая в СМИ появилась информация, что у Петросяна серьезные проблемы с сердцем. Сообщалось, что врачи диагностировали у юмориста гипертоническую болезнь и обнаружили кисты в обеих почках. Комментируя эти данные, артист заявил, что проходит в клинике плановую проверку и чувствует себя нормально. 4 мая юморист сообщил, что его выписали.

Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Пригожин сообщил о получении «Вагнером» боеприпасов в Артемовске
В США предупредили о риске экономического хаоса в стране
Петросян записал видеообращение после выписки из больницы
Российские военные бросили в бой «Искандеры» для остановки наступления ВСУ
Украинский снаряд упал между двумя домами в Белгородской области
Российские космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем Победы
Вучич анонсировал изменения в правительстве Сербии
Сербия заявила о требовании Запада ввести санкции против России
Белгородский губернатор заявил об обстреле ВСУ трех населенных пунктов
США перебросили в Эстонию истребители для «сдерживания агрессии»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.