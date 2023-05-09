Петросян записал видеообращение после выписки из больницы и поздравил россиян с 9 мая

Юморист и телеведущий Евгений Петросян опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение после выписки из больницы, в котором поздравил россиян с предстоящим Днем Победы.

«Особенно в трудную годину жизнь показала, что мы объединились в едином порыве, мы хотим будущих побед. Я надеюсь, что так и будет», — отметил Петросян.

Также Петросян подчеркнул, что знает, как россияне любят свою страну и хотят, чтобы в ней было все хорошо.

2 мая в СМИ появилась информация, что у Петросяна серьезные проблемы с сердцем. Сообщалось, что врачи диагностировали у юмориста гипертоническую болезнь и обнаружили кисты в обеих почках. Комментируя эти данные, артист заявил, что проходит в клинике плановую проверку и чувствует себя нормально. 4 мая юморист сообщил, что его выписали.