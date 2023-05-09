Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Маяр Шериф Ахмед Шериф
1:2
Завершен
Анна Блинкова
Рим (ж)
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Манчестер Сити
Лига чемпионов|1/2 финала. 1-й матч
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
02:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 4-й матч
Сиэтл Кракен
Завтра
04:30 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 4-й матч
Анастасия Павлюченкова
Завтра
12:00 (Мск)
Сара Эррани
Рим (ж)
16:25, 9 мая 2023Спорт

Стало известно о получении гражданства Грузии российским игроком «Локомотива»

«РБ Спорт»: игрок «Локомотива» Константин Марадишвили получит грузинское гражданство

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили в ближайшее время получит гражданство Грузии. Об этом стало известно «РБ Спорт».

По информации источника, тренерский штаб грузинской национальной команды уже рассчитывает на Марадишвили. Игрока планируется вызвать на матчи квалификации Евро-2024 против Кипра и Шотландии, которые состоятся 17 и 20 июня соответственно.

23-летний Марадишвили имеет опыт выступления за молодежную сборную России. Хавбек не играл за национальную команду страны.

19 апреля стало известно, что хоккеист Дмитрий Гурков отказался от российского гражданства. Уточняется, что 26-летний нападающий был вынужден оставить только паспорт Казахстана из-за законодательства азиатской страны.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Российские войска нанесли удар по резервам ВСУ и складам боеприпасов
Мужчина выстрелил в мать в московской квартире
В России рассказали о преимуществах аэростатов в бою
США выделили Украине новый пакет военной помощи
Стало известно о получении гражданства Грузии российским игроком «Локомотива»
Зеленский призвал ЕС снять ограничения на экспорт украинской агропродукции
Многодетная Костенко опубликовала видео из кабинета пластического хирурга
Губернатор приграничного российского региона сообщил о сработавшей системе ПВО
Перечислены упражнения для больных суставов
Пугачева показала свои архивные фотографии с ветеранами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.