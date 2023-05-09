Стало известно о получении гражданства Грузии российским игроком «Локомотива»

«РБ Спорт»: игрок «Локомотива» Константин Марадишвили получит грузинское гражданство

Российский полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили в ближайшее время получит гражданство Грузии. Об этом стало известно «РБ Спорт».

По информации источника, тренерский штаб грузинской национальной команды уже рассчитывает на Марадишвили. Игрока планируется вызвать на матчи квалификации Евро-2024 против Кипра и Шотландии, которые состоятся 17 и 20 июня соответственно.

23-летний Марадишвили имеет опыт выступления за молодежную сборную России. Хавбек не играл за национальную команду страны.

19 апреля стало известно, что хоккеист Дмитрий Гурков отказался от российского гражданства. Уточняется, что 26-летний нападающий был вынужден оставить только паспорт Казахстана из-за законодательства азиатской страны.