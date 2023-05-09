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01:54, 9 мая 2023Мир

В США предупредили о риске экономического хаоса в стране

Министр финансов Йеллен: Байдену придется принять меры, если потолок госдолга не поднимут

Фото: Petrov Sergey / news.ru via globallookpress.com

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что президент Джо Байден будет обязан действовать в рамках имеющихся у него опций, если конгресс не поднимет потолок госдолга. Об экономических рисках в стране министр предупредила в интервью телеканалу ABC News.

Она также допустила, что Байден может воспользоваться поправкой в конституции, которая позволяет избежать дефолта в обход позиции конгресса, но это приведет к конституционному кризису в стране.

«Если конгресс не поднимет потолок госдолга, президент будет обязан предпринять некоторые решения относительно того, что делать с имеющимися у нас ресурсами», — отметила она, комментируя угрозу дефолта в США.

Ранее Джанет Йеллен заявила, что Минфин США не может назвать точную дату наступления дефолта в стране, поскольку присутствует неопределенность в прогнозах.

В свою очередь, издание The Economist написало о том, что из-за рекордного госдолга Штаты могут столкнуться с дефолтом или резким сокращением государственных расходов. При этом американские власти не пытаются исправлять сложившуюся ситуацию.

В мае министр сообщила о возможном исчерпании чрезвычайных мер из-за достижения лимита госдолга 1 июня. Йеллен указала, что власти страны не смогут выполнять все свои обязательства, если конгресс не повысит или не приостановит лимит долга до июня.

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Марина Совина
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