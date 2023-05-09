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12:05, 9 мая 2023Россия

Появились подробности о состоянии Прилепина после покушения

Михаил Мурашко: писатель Захар Прилепин получает всю медицинскую помощь

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Появились подробности о состоянии писателя Захара Прилепина после покушения: он получает всю необходимую медицинскую помощь. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Все нормально с Прилепиным», — заключил он.

Ранее жена писателя Мария высказалась о его состоянии после взрыва. По ее словам, он идет на поправку, в больнице «обо всем заботятся», и на данный момент ничего больше для восстановления не требуется.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское в Нижегородской области. При взрыве погиб личный охранник писателя. Следственный комитет России квалифицировал взрыв как теракт, обвиняемый Пермяков был арестован на два месяца.

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Зарина Дзагоева
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