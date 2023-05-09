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22:53, 9 мая 2023Спорт

Россиянин пропустит матч плей-офф НХЛ из-за нанесенной одноклубником травмы

Илья Самсонов пропустит четвертый матч серии плей-офф против «Флориды» из-за травмы
Илья Самсонов

Илья Самсонов. Фото: John E. Sokolowski / Reuters

Российский вратарь «Торонто Мейпл Лифс» Илья Самсонов пропустит четвертый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерс». Об этом сообщает TSN.

Отмечается, что спортсмен также не пришел на утреннюю тренировку. Главный тренер команды Шелдон Киф рассказал, что Самсонов, получивший травму верхней части тела, находится в списке «со дня на день», однако на четвертую игру выйти не сможет. Россиянина в стартовом составе заменит 24-летний американец Джозеф Уолл.

Травму голкиперу нанес одноклубник, канадский защитник Люк Шенн во время третьего матча серии 8 мая. На старте второго периода хоккеист в падении пытался помешать сопернику сыграть на добивании и врезался в Самсонова. Россиянин после столкновения не смог продолжить матч и был заменен.

26-летний Самсонов выступает в НХЛ с 2019 года. Он дважды становился призером чемпионатов мира в составе молодежной сборной России.

Ксения Курашкина
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