Названа страна Евросоюза с наиболее сократившимися поставками из России

Поставки товаров из России в Швецию за год санкций сократились сильнее, чем во всем ЕС

Поставки товаров из России в Швецию сократились за год после введения санкций сильнее, чем во всех странах Европейского союза. Об этом сообщается на сайте управления внешней торговли Швеции (Kommerskollegium) со ссылкой на данные агентства «Евростат».

Отмечается, что с марта 2022 по февраль 2023 года импорт страны сократился на 90 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Во всей Европе этот показатель снизился лишь на пять процентов.

«Таким образом, Швеция является страной, которая в процентном отношении сократила импорт товаров из России больше всего в ЕС, даже если исключить нефть и газ», — говорится в обзоре.

Аналитик Kommerskollegium Нильс Норель заявил, что поставки со временем могут полностью прекратиться, если подобная тенденция сохранится.

В управлении внешней торговли также сообщили, что 12 стран увеличили закупки из России, в основном за счет нефти и газа. Речь идет о Словении, Кипре, Венгрии.

В апреле Bloomberg писал, что США и другие союзники Украины намерены в рамках санкций радикально изменить принцип ограничения экспорта в Россию, чтобы он касался большей части поставок.

