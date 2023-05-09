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07:11, 9 мая 2023Спорт

Обвиняемого в изнасиловании футболиста подвергли травле в тюрьме

Marca: обвиняемого в изнасиловании бразильского футболиста Алвес подвергли травле в тюрьме
Дани Алвес

Дани Алвес. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Обвиненный в изнасиловании бразильский футболист Дани Алвес подвергается травле со стороны других заключенных. Об этом сообщает Marca со ссылкой на источники в тюрьме.

Отмечается, что спортсмен пребывает в подавленном стоянии и старается не выходить на прогулку. Когда Алвес направляется в столовую, другие заключенные кричат ему «насильник».

10 февраля Алвес признал половую связь с предполагаемой жертвой изнасилования. При этом 39-летний спортсмен, которого арестовали 20 января, настаивает на том, что согласие было обоюдным и с его стороны не было акта насилия. При этом медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления.

Алвес является самым титулованным футболистом мира. Он становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.

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Марина Совина
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